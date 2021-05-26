Вакцину Pfizer намагалася дискредитувати піар-агенція, що пов’язана з Росією
Вакцину Pfizer намагалися дискредитувати. Британське видання The Guardian повідомляє, що французьким і німецьким блогерам пропонували гроші від нібито розташованої у Сполученому королівстві піар-агенції, що має зв’язки з Росією.
Їм пропонували гроші, щоб вони навмисне розповсюджували неправдиву інформацію, начебто вакцина Pfizer є причиною сотень смертей.
Після оприлюднення інформації про дії агентства, сайт та Instagram-аккаунт організації під назвою Фейз закрили.
В Україну сьогодні прибула нова партія вакцин Pfizer. 117 тис. доз цієї вакцини придбали за рахунок державного бюджету.
Фото: Pixabay
2021-05-26