Вакцину Pfizer намагалася дискредитувати піар-агенція, що пов’язана з Росією

Вакцину Pfizer намагалися дискредитувати. Британське видання The Guardian повідомляє, що французьким і німецьким блогерам пропонували гроші від нібито розташованої у Сполученому королівстві піар-агенції, що має зв’язки з Росією.

Їм пропонували гроші, щоб вони навмисне розповсюджували неправдиву інформацію, начебто вакцина Pfizer є причиною сотень смертей.

Після оприлюднення інформації про дії агентства, сайт та Instagram-аккаунт організації під назвою Фейз закрили.

В Україну сьогодні прибула нова партія вакцин Pfizer. 117 тис. доз цієї вакцини придбали за рахунок державного бюджету.

Фото: Pixabay

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