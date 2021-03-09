Вакцину Спутник V в ЄС порівняли з російською рулеткою
Голова Європейського агентства лікарських засобів (EMA) порівняла використання вакцини Спутник V від коронавірусу з російською рулеткою.
Голова Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Кріста Віртумер-Гохе заявила, що перевірка російського препарату Спутник V від коронавірусу ще не завершена.
За її словами, ефективність і безпечність російської вакцини до кінця не вивчені.
Тому вона застерегла європейські країни від поспішної закупівлі препарату, порівнявши її використання з російською рулеткою.
РФ у відповідь на цю заяву вимагає вибачень.
Серед країн ЄС препарат російського виробництва вже схвалили Угорщина і Словаччина.
Російську вакцину від коронавірусу Спутник V ні за яких обставин не зареєструють в Україні.
В МОЗ заявили, що українців щеплюватимуть лише безпечними вакцинами з доведеною ефективністю.