Вакцинувати не зможуть навіть за гроші: як розпізнати та захиститися від кору

Епідпоріг перевищено – тож МОЗ має підстави оголосити епідемію кору. Хвороба швидко прогресує – з початку року вже 6 смертей і понад 8,5 тисяч недужих. Зараз на 100 тисяч населення 600 хворих українців.

Для зараження достатньо п’яти хвилин спілкування з хворою людиною. І спочатку розпізнати, що це застуда, алергія чи кір – досить важко.

Боятися слід не самого кору, а ускладнень, які можуть виникнути потім через знижений імунітет. Це пневмонія, запалення мозку, і навіть за 5-6 років після хвороби можуть проявитися ураження центральної нервової системи.

Тепер в зоні ризику всі, хто не пройшов вакцинацію від кору в 2000-х, хто народився до 1968-го року, коли вакцинацію ще не проводили, та навіть ті, хто вакцинований, однак з роками у частини українців імунітет до хвороби зник.

Якщо ви не пам’ятаєте, чи робили щеплення в дитинстві, або загалом хочете перевірити, чи є у вас імунітет до вірусу кору, то в будь-якій приватній клініці можете здати тест на наявність антитіл в організмі.

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Коштує такий аналіз в середньому 200 гривень. Однак, попри епідемію, що насувається, зараз самостійно вакцинуватися не зможуть навіть за гроші. Безкоштовно в державних поліклініках еліксир від кору прищеплюють лише українцям до 30 років. Усі позапланові щеплення – тільки за рішенням сімейного лікаря. Особливо у випадках, коли був контакт із хворим.

Раніше Факти ICTV писали, як дізнатися, чи є імунітет до кору.

Опубліковано Cічень, 25 в 21:31



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