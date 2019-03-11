Валюта з-за кордону: як заробітчани зміцнюють гривню та економіку України

Українські трудові мігранти – не лише одна з головних проблем країни, а й ключове джерело валютних надходжень. Торік українці з-за кордону переказали на батьківщину рекордні $11 млрд! Це більше за усі іноземні інвестиції та кредити разом узяті. Завдяки цьому наша економіка стабілізувалася, а гривня – зміцнилася.

За останні 8 років надходження від українців з-за кордону подвоїлися. Втім, Україна могла б отримувати від заробітчан іще більше – аж до $30 млрд на рік.

Бізнес вкладати в Україну не поспішає. Торік прямі іноземні інвестиції сягнули $2,5 млрд. Цього ж року ситуація ускладнюється ще й виборами. Відтак, фахівці наполягають: у пошуках інвестицій Києву варто переключитися саме на заробітчан і діаспору. Їх майже 10 мільйонів у понад п’ятдесяти країнах світу. Усі разом вони заробляють шалені як для України $100 млрд. Та на батьківщину перераховують лише десяту частину, чимало зберігають там, де живуть і працюють, зокрема в тамтешніх банках. А могли б в українських, – за сприятливих умов. Крім того, уряд міг би запровадити спеціальні облігації для мігрантів – для фінансування, наприклад, інфраструктурних проектів.

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Завдяки вигідним депозитам і облігаціям Україна могла б отримувати від заробітчан до $30 млрд на рік, переконує економіст. Подібним чином гроші мігрантів та діаспори активно залучили свого часу Ізраїль, Філіппіни, Ірландія, Туреччина, Південна Корея. На ці кошти вони успішно підняли свої економіки та побудували потужну інфраструктуру. Повторити цей досвід готові й українські мігранти. Однак вони хочуть гарантій повернення власних інвестицій, адже без них вкладають гроші в надійніші європейські банки. Та поки влада розглядає мігрантів здебільшого як проблему, а не важливий людський і фінансовий ресурс.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто та для чого їде працювати закордон.

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