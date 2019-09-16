Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Ванна та сміттєвий бак на колесах – перегони саморобних автомобілів в Черкасах

У Черкасах влаштували перегони на саморобних таратайках. Авто зі старої ванни, картону, брухту, сміттєвого бака, дерева та всього, що було під рукою.

18 шедеврів без двигунів та електроніки на швидкість долали кілька трамплінів, перешкод із сіна і котилися Крутим спуском.

Читайте: У Чернівцях підрядники влаштували перегони на тачці

Креативний транспорт губив колеса, під ним не витримував трамплін, але від того глядачам було веселіше. Саме вони цьогоріч оцінювали політ фантазії майстрів саморобних таратайок.

Подібні змагання користуються шаленою популярністю за кордоном. У Черкасах вони з успіхом проходять уже втретє, цього року присвячені Дню міста.

Нагадаємо, бійці ЗСУ виконали челендж #BottleCapChallenge за допомогою зенітної установки.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У школі Черкас розпилили газ – 19 дітей у лікарні
У Черкасах дев’ятеро осіб отруїлися млинцями – серед них діти
На лінійках у Черкасах знепритомніли четверо школярів
Французький пілот Юбер загинув під час гонки Формули-2
Черкащани обурені платіжками за сміття: платять за те, чого не викидали
У Черкасах судять власника похоронного бюро за знижки для євреїв
Дорога-фантом у Черкасах забрала життя байкера. Чому не можуть знайти винних
Мотофестиваль Дорога на Січ у Черкасах: учасники, де живуть та залізні “коні”

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка