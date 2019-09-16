Ванна та сміттєвий бак на колесах – перегони саморобних автомобілів в Черкасах

У Черкасах влаштували перегони на саморобних таратайках. Авто зі старої ванни, картону, брухту, сміттєвого бака, дерева та всього, що було під рукою.

18 шедеврів без двигунів та електроніки на швидкість долали кілька трамплінів, перешкод із сіна і котилися Крутим спуском.

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Креативний транспорт губив колеса, під ним не витримував трамплін, але від того глядачам було веселіше. Саме вони цьогоріч оцінювали політ фантазії майстрів саморобних таратайок.

Подібні змагання користуються шаленою популярністю за кордоном. У Черкасах вони з успіхом проходять уже втретє, цього року присвячені Дню міста.

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