Вантажівки стоять у 4 ряди! На західних кордонах величезні черги з фур

Зранку перед пунктом пропуску Ягодин 700 вантажівок. Черга потрохи рухається, втім, щораз під’їжджають ще автомобілі. Такі черги там уже півтора тижня.

Водії чекають по декілька днів. За день просуваються всього на кілометр-два. Черг з легковиків та автобусів перед пунктом пропуску немає, а от вантажівки стоять у три, а то й чотири ряди. Водії майже не сплять, адже бояться пропустити свою чергу. Кажуть, що така ситуація на кордоні з 5 грудня повторюється щороку. Найбільший ажіотаж – наприкінці року.

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Митники кажуть: за останню зміну пропустили 260 вантажівок на виїзд з України. Сподіваються, що вже за кілька днів скупчення вантажного транспорту не буде. Такі черги й через те, що скоро в Європі різдвяно-новорічні свята, тож наші перевізники намагаються привезти звідти якомога більше товарів і усі справи владнати до свят.

Поліції там немає, за порядком ніхто не стежить. Без черги до кордону пропускають порожні автівки та машини з небезпечним товаром. Та у вихідні фур побільшає. Сусіди до себе їх не запускатимуть, адже в суботу та неділю для фур там рух заборонений. Однак, скоро усі ці вантажівки повертатимуться в Україну. Тож уже з наступного тижня такий ажіотаж буде з польського боку, – кажуть митники. Та запевняють, що до цього готові.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Львові водії тижнями чекали документи.

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