Варфоломій закликав вірян лишатися вдома і дотримуватись карантину на Великдень

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав вірян лишатися вдома та дотримуватися карантинних заходів.

Він заявив, що цього разу церкви на Великдень будуть зачинені. І пояснив: очільники православної церкви були зобов’язані прийняти це важке рішення через смертельний вірус.

Його святість сказав, що молитиметься, щоб людство вийшло з цієї безпрецедентної кризи, усвідомивши цінність божественних дарів здоров’я та життя.

Вперше із закликом до вірян залишатися на карантині офіційно звернулися напередодні й російська та білоруська церкви. З однією відмінністю – в Росії храми в неділю будуть зачинені, в Білорусі – ні, як і в Україні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як будуть проводити служби та святити паски в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.