Вартість квартир у Києві – як вигідно купити житло

У Києві продовжують зростати ціни на квартири, у листопаді квадратний метр коштував 27 тис. 100 грн, а ще в липні його ціна була на дві тис. грн менше.

Середня вартість однокімнатної квартири комфорт-класу у столиці – 1 245 522 грн.

Середня зарплата у Києві за минулий місяць становила 17 494 грн. Якщо сім’я з таким заробітком щомісяця відкладала 40% спільного доходу, квартиру купити вони змогли б через сім з половиною років.

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Проте стільки часу не всі зможуть чекати. Олександр купив квартиру в кредит від забудовника на 20 років. Перші два – платив по чотири тисячі за пільговою ставкою. А далі – по 8 тисяч.

Іпотека в Україні одна з найдорожчих у світі. На початку року найдоступніша ставка сягала 17%. Зараз банки пропонують ставку у 9,9% річних, проте вона діє лише на перший рік, і з другого року вона зростає. Крім того, потрібно заплатити перший внесок у розмірі 30% від вартості житла.

Найвигіднішим варіантом купівлі експертка вважає розстрочку від забудовника. Потрібно внести 20% ціни житла, а потім рівними частинами сплачувати решту суми.

Найвигідніше купувати житло на етапі будівництва. Проте це дуже ризикований варіант, адже забудовник може кинули інвесторів та втекти з їх грошима.

В Києві оренда житла зросла до 26%

У Києві зросли ціни на довгострокову оренду житла. Наразі однокімнатна квартира у столиці здається за ціною двокімнатної або трикімнатної у Львові чи Одесі. Від початку адаптивного карантину в Україні вартість квартир у Києві зросла до 26%.

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