Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
– Російські війська п’ятьма бомбардувальниками атакували Херсонщину
– Росію потрібно виключити з ООН: як це зробити
– До Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер: яка мета візиту
– У російському Бєлгороді гучна “бавовна”
– Евакуація українців з Ізраїлю: вилетів другий рейс
– Вибори в Польщі: як це вплине на допомогу Україну
– Україна повернула чотирьох дітей, які були незаконно депортовані Росією
– Вишгородська школа водних видів спорту може залишитись без тренувальної бази: що сталось
– У Міненерго спростували чутки про застосування графіків відключення: чи вимикатимуть світло
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