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Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023

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Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 00:00 (16.10.2023).

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