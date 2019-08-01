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Вбито сина Усами Бен Ладена Хазму – розвідка США

Розвідка Сполучених Штатів підтвердила, що син лідера терористичної організації Аль-Каїди Усами Бен Ладена мертвий.

Хамзу бен Ладена, який мав успадкувати посаду очільника терористів, вбили протягом останніх двох років, та для підтвердження смерті потрібен був час.

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Американські чиновники заявили, що уряд Сполучених Штатів причетний до операції. Президент Дональд Трамп не захотів коментувати новину.

Саме Аль-Каїда взяла на себе відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що саме Джозеф Байден буде висунутий кандидатом від Демократичної партії і стане його головним конкурентом на майбутніх президентських виборах 2020 року.

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