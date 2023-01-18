Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Вбивця вийшов на зв’язок: журналістка з РФ поспілкувалася з військовим, відповідальним за теракт у Дніпрі

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

До трагедії в Дніпрі, за даними СБУ, причетні кілька десятків російських військових.  Начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков – один із них.

Російські журналісти зв’язалися з Дмитром Голенковим, що, ймовірно, й керував запуском ракет по Україні 14 січня.

За підрахунками прокуратури, з лютого минулого року ракетами цього типу вбито вже понад 90 цивільних українців.

Під час спілкування з журналістами Голенков свою провину не визнав і навіть посміявся, коли журналістка згадала про невинних вбитих українців:

Журналістка: “Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 человек погибли, многие до сих пор под завалами”.

Голенков: “Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?”.

Сам Голенков із 52 важкого бомбардувального авіаційного полку, що дислокується у Шайковці Калузької області. За даними СБУ, усі причетні до обстрілу Дніпра російські військові теж звідти. Тільки цей підрозділ Військово-космічних сил РФ використовує такий тип ракет, заявив генпрокурор України. І це вже не перший випадок з цинічним обстрілом саме цивільних будівель ракетами Х-22:

– В Сергіївці Одеської області, в Кременчуці і зараз в Дніпрі – жодного воєнного об’єкта поруч! Ми знайдемо кожного причетного до цієї страшної злодійської події, – заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Ще один з убивць – Валерій Риков, який, ймовірно, і запустив ракету, що вдарила по Дніпру. Про це повідомляють дослідники OSINT Бджоли.

Запуск ракети здійснили з літака ТУ-22М3 з бортовим номером 42, у якому Риков був пілотом. Його ім’я так само згадується і в розслідуванні міжнародної волонтерської спільноти ІнформНапалм щодо бомбардувань Сирії.

У Генпрокуратурі наголосили, що усіх винних неодмінно притягнуть до відповідальності.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розділяю нестерпний біль членів родини: Папа Франциск про ракетний удар по Дніпру
Розділяю нестерпний біль членів родини: Папа Франциск про ракетний удар по Дніпру
Внука не стало в одну мить… Будь проклятий Путін! Розповіді жителів зруйнованого будинку в Дніпрі
Внука не стало в одну мить… Будь проклятий Путін! Розповіді жителів зруйнованого будинку в Дніпрі
Пережили справжнє пекло: як Чернігівщина оговтується від окупації РФ
Пережили справжнє пекло: як Чернігівщина оговтується від окупації РФ
Загинуло 45 людей, серед яких 6 дітей: у Дніпрі розібрали завали зруйнованого ракетою будинку
Загинуло 45 людей, серед яких 6 дітей: у Дніпрі розібрали завали зруйнованого ракетою будинку
Декретні та допомога на дитину: на які виплати розраховувати українкам у 2023 році
Декретні та допомога на дитину: на які виплати розраховувати українкам у 2023 році
Намагався закрити собою: під завалами у Дніпрі знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка
Намагався закрити собою: під завалами у Дніпрі знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка
Росія атакувала будинок у Дніпрі протикорабельною ракетою – британська розвідка
Росія атакувала будинок у Дніпрі протикорабельною ракетою – британська розвідка
У Дніпрі вже 40 загиблих і 77 травмованих внаслідок удару по будинку: ще 25 осіб шукають
У Дніпрі вже 40 загиблих і 77 травмованих внаслідок удару по будинку: ще 25 осіб шукають
Знайшли помилку в тексті?
Помилка