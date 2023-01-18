Вбивця вийшов на зв’язок: журналістка з РФ поспілкувалася з військовим, відповідальним за теракт у Дніпрі

До трагедії в Дніпрі, за даними СБУ, причетні кілька десятків російських військових. Начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков – один із них.

Російські журналісти зв’язалися з Дмитром Голенковим, що, ймовірно, й керував запуском ракет по Україні 14 січня.

За підрахунками прокуратури, з лютого минулого року ракетами цього типу вбито вже понад 90 цивільних українців.

Під час спілкування з журналістами Голенков свою провину не визнав і навіть посміявся, коли журналістка згадала про невинних вбитих українців:

Журналістка: “Вам лично не жалко этих людей, которые погибли в Днепре? 40 человек погибли, многие до сих пор под завалами”. Голенков: “Какие люди? Про что ты вообще говоришь, я не понимаю?”.

Сам Голенков із 52 важкого бомбардувального авіаційного полку, що дислокується у Шайковці Калузької області. За даними СБУ, усі причетні до обстрілу Дніпра російські військові теж звідти. Тільки цей підрозділ Військово-космічних сил РФ використовує такий тип ракет, заявив генпрокурор України. І це вже не перший випадок з цинічним обстрілом саме цивільних будівель ракетами Х-22:

– В Сергіївці Одеської області, в Кременчуці і зараз в Дніпрі – жодного воєнного об’єкта поруч! Ми знайдемо кожного причетного до цієї страшної злодійської події, – заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Ще один з убивць – Валерій Риков, який, ймовірно, і запустив ракету, що вдарила по Дніпру. Про це повідомляють дослідники OSINT Бджоли.

Запуск ракети здійснили з літака ТУ-22М3 з бортовим номером 42, у якому Риков був пілотом. Його ім’я так само згадується і в розслідуванні міжнародної волонтерської спільноти ІнформНапалм щодо бомбардувань Сирії.

У Генпрокуратурі наголосили, що усіх винних неодмінно притягнуть до відповідальності.

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