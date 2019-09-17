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Вбивство Гонгадзе: Пукач може вийти на свободу

Олексій Пукач, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.

Колишній генерал-лейтенант міліції звернувся з проханням замінити йому довічне покарання на 15-річний термін.

Він заявив, що визнає перевищення повноважень, що призвело до смерті Георгія Гонгадзе.

Пукач переконаний, що вже відбув повний термін покарання за цей злочин.

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Нагадаємо, Георгія Гонгадзе вбили восени 2000 року.

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