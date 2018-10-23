Вбивство Хашоггі: деталі загадкового зникнення у посольстві в Стамбулі

Сьогодні президент Туреччина Реджеп Ердоган розкриє деталі розслідування загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві його країни у Стамбулі.

Саме ретельного розслідування справи та притягнення винних до відповідальності вимагала світова спільнота відколи стало зрозуміло, що таємниче зникнення Хашоггі.

Журналіст Джамаль Хашоггі зник під саудівським консульством у Стамбулі. Він мав лише отримати документи про розлучення з попередньою дружиною. І тоді – весіллю Джамаля та Хатідже – жодних перешкод. Однак чоловік із будівлі дипустанови так і не вийшов. Прочекавши 11, годин жінка повідомила про його зникнення. Це сталося 2 жовтня, у великому місті Туреччини, країни, яка вважається достатньо безпечною, щоб туди їхали тисячі туристів.

Остання стаття, над якою він працював, називалася Найбільше арабському світу потрібна свобода слова.

Читайте: До убивства Хашкаджі міг бути причетним саудівський принц – ЗМІ

Наприкінці минулого тижня визнали, чоловік загинув на території консульства у Стамбулі. Та кажуть, це сталося випадково. Мовляв, під час візиту гостя виникла сварка, а потім і бійка, нещасний випадок – Хашоггі помер.

Нині відомо, що перед зникненням Хашоггі до Стамбула прибула група з 15 осіб – всі працівники саудівських спецслужб. Турецькі слідчі, важають, що Хашоггі задушили, тіло розчленували, а останки закопали в посадці. Саудівська сторона наполягає – це не була спецоперація, що вийшла з-під контролю, влада країни, й зокрема принц-спадкоємець Мухаммед ібн Салман, не причетні до інциденту.

До слова, Саудівська Аравія зі скандалом потрапила в центр уваги всього світу. Що послугувало причиною, чи вплине це на світову політику, бізнес та ціни на нафту – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Опубліковано Жовтень, 23 в 10:29



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.