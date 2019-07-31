Вбивство Кирила Тлявова: чи знайшли рушницю та на якому етапі розслідування

Рівно 2 місяці тому п’яні поліцейські застрелили 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому. Влучили йому в голову. Ця трагедія сколихнула всю країну, та попри величезний резонанс, слідство просувається дуже повільно.

Нині про трагедію на місці, де обірвалося життя Кирила, нагадують лише кілька гвоздик та м’яких іграшок. 31 травня п’яні поліцейські влаштували стрілянину по пляшках. Кирило грався біля двору на лінії пострілу, куля влучила йому прямо в голову.

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Підозрювані навмисне заплутують свідчення, провини ніхто з них не визнав, більше того – поводяться зухвало.

Особливих зрушень у розслідуванні наразі немає. Крім Володимира Петровця та Івана Приходька, яких свого часу звільнили з поліції за невідповідність і згодом поновили, про підозру оголосили ще неповнолітньому сину поліцейського та цивільному.

На цьому наполягли адвокати сім’ї Тлявових, адже стріляли в той вечір усі підозрювані і кожен постріл міг стати смертельним. Досі не знайшли навіть рушниці.

На думку адвокатів сім’ї – винна поліція.

У Державному бюро розслідувань запевняють, що працюють інтенсивно. Допитали понад півсотні свідків, провели 34 обшуки та з десяток судекспертиз. А знаряддя вбивства шукають навіть водолази в місцевих водоймах. Ускладнює ситуацію те, що підозрювані правоохоронці.

У ДБР кажуть: для дослідження таких заплутаних справ потрібен час і зволікання тут немає. Термін розслідування суд подовжив ще на півроку.

Нагадаємо, у Нью-Йорку чоловік відкрив вогонь на дитячому майданчику. Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще одинадцять постраждали.

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