Вбивство Олександра Мурашка: як жив видатний український художник

Він прожив лише 43 роки але став одним з найяскравіших українських художників. Олександра Мурашка – добре відомого в Україні і оціненого в Європі. Обставини вбивства Мурашка оповиті невідомістю. Сьогодні (14 червня) рівно 100 років від тієї події, яка розпочала знищення українського культурного шару – людей гідних, самостійних у своїх думках і поступках і безперечно талановитих. Тож сьогодні привід згадати про персону, якою варто пишатися і сучасним українцям.

Він один із найвідоміших українських митців 20-ого століття і одним із перших загинув у буремні роки. Художника Олександра Мурашка вбили рівно сто років тому у Києві. Про той злочин досі ніхто не знає правди.

З дружиною увечері вони повертались від сусідів, їх зупинив нібито патруль. Олександра Мурашка забрали і живим більше не бачили.

В архівах СБУ та МВС – жодних документів не знайшли. Одна з версій вбивства – наближеність Мурашка до діячів української центральної ради – Грушевського і Стешенка, з якими створювали Національну художню академію.

Дивіться: Тренд сучасного мистецтва в Україні: дивацький інтер’єр та скульптури

Втім. Олександр Мурашко насамперед, автор картин, перед якими досі завмирають відвідувачі художнього музею. Його Праля чи Селянська родина створені перед початком першої світової війни запам’ятовуються назавжди.

Як і чимало українських художників, Мурашко був близьким до цієї землі. Незаконнонароджений – з’явився на світ у Києві, але мати одразу віддала його на виховання бабусі на Чернігівщину. Згодом були складні стосунки з матір’ю та вітчимом, і замість іконописної майстерні пішов навчатися живопису в Іллі Рєпіна.

Але знайшов свій стиль і вражав світловими ефектами.

Його картини експонували престижні виставки у Будапешті та Венеції. Звідси чимало робіт розкупили приватні колекції, і їхнє місцезнаходження шукають дослідники. Повернувшись після Франції та Німеччини до України, Мурашко продав будинок дядька у центрі Києва і збудував новий за власним проектом – на Лук’янівці.

До слова, українець, росіянин чи поляк? Цікаві факти про Казимира Малевича.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.