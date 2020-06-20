Вбивство поліцейського в Дніпрі: суд взяв під варту підозрюваного

Чоловіка, який напередодні убив поліцейського, суд взяв під варту на 60 діб без права внесення застави. Підозрюваний раніше не був судимим, це житель міста.

Напередодні в Дніпрі розшукували грабіжника, який украв 4 млн грн. В спальному районі один з екіпажів помітив авто з підозрюваним. Той поводився спокійно, але відмовився показати документи.

Обшукати автомобіль або одягнути кайданки без рішення суду правоохоронці не мали права. Підозрюваний повідомив, що випив, тому за кермо його машини сів один поліцейський, а інший – на заднє сидіння з власником авто. Під час руху машини, чоловік вихопив зі схованки пістолет, тричі вистрелив у поліцейського, який сидів поруч. Кулі влучили у серце.

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Поранений правоохоронець встиг вихопити зброю та одягнути на нападника кайданки. Від отриманих поранень поліцейський загинув на місці. Дарвіну Потуданському було 30 років.

Нещодавно в Чернівецькій області чоловік стріляв у поліцейських, тікаючи з місця злочину.

Зловмисник намагався пограбувати будинок, але йому перешкодили. Зрозумівши, що злочинний план викрито, почав стріляти у бік спецназівців. Двоє з них отримали вогнепальні поранення.

Щоб затримати нападника, поліцейським теж довелося застосувати зброю. У нього поранення поранення стегна.