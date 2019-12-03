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Вбивство сина Соболєва: центр Києва перекривали для експерименту

У Києві провели слідчий експеримент у справі щодо вбивства 3-річного сина В’ячеслава Соболєва.

Правоохоронці перекрили вулицю Толстого біля ресторану Маріо, де кілер стріляв по машині бізнесмена. Протягом 15 хвилин припинили рух навколишнім районом, бо тут працювала слідча група.

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Жодних коментарів правоохоронці не надавали. Напередодні у Нацполіції повідомили, що проведуть слідчий експеримент з двома підозрюваними.

Юнакам менше 20 років. Вони півроку тому покинули батальйон Аратта Української добровольчої армії. Це підтвердили у прес-службі Правого сектора.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що відомо про підозрюваного у вбивстві сина Соболєва.

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