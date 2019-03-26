Вбивця для Netflix. Що таке Apple TV+ і інші новинки

Опра Вінфрі, Стівен Спілберг, Дженіфер Еністон – вони тепер працюватимуть на Apple. Телебачення, новини, банкінг та ігри – у такі сфери дедалі активніше включається компанія Apple.

Останні розробки, призначені для цього, днями презентували публіці у театрі Стіва Джобса в новій штаб-квартирі компанії у каліфорнійському місті Купертіно.

Майже як перед Оскаром. Тільки без червоної доріжки та вечірніх убрань – просто на бетоні та в стилі кежуал, але перед численними камерами. Так збиралися гості на останню презентацію новинок від Apple.

Показ був незвичним – там не продемонстрували жодного нового пристрою. Але показали власне телебачення та сервіси, які можна буде передплатити. Глядачі у захваті.

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Актриси Різ Уізерспун, Дженніфер Еністон, режисери Стівен Спілберг, Джей Джей Абрамс, і відома телеведуча Опра Вінфрі. Усі ці світові знаменитості тепер працюватимуть на компанію Apple.

Вона захоплює нові ринки. Вироблятиме власні – фільми, серіали та шоу. Платформа буде доступна у понад ста країнах. Apple TV+ вже охрестили вбивцею Netflix – найпопулярнішого досі стрімінгового відео-сервісу у світі .

Ще одна новинка – сервіс news+. Через нього користувач зможе отримати он-лайн понад три сотні газет і журналів, при чому – з анімованими обкладинками. Коштуватиме задоволення – 10 доларів на місяць. Наступна прем’єра від Apple – банківська карта.

Фішка в тому, що за її користування компанія не братиме комісій чи відсотків, а навпаки – доплачуватиме користувачеві. Так званий кешбек становитиме до 3% від усіх покупок. Також на презентації глядачів познайомили із сервісом Apple arcade, що забезпечить доступ до понад сотні унікальних ігор.

До слова, презентація Apple: Arcade, Apple Card і TV+.

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