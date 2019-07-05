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Вчені пропонують скоротити робочий тиждень до чотирьох днів

Оптимальну кількість робочих днів тижня визначили британські науковці. Їх – 4.

Якщо запровадити саме такий графік, то це підвищить продуктивність, прибуток і навіть позитивно вплине на екологію, – вважають дослідники. А ще поліпшить фізичне і психічне здоров’я працівників.

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Ситуацію аналізували на базі двох з половиною сотень великих компаній. Частина з них уже експериментально запровадила 4-денний робочий день. У 64% це підвищило прибутки. 78% опитаних працівників повідомили, що почуваються щасливішими.

Цікаво, що 40% працівників додатковий вихідний присвячують вдосконаленню професійних навичок. 25% – займаються волонтерством.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні ввели неповний робочий день для батьків зі збереженням зарплати.

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