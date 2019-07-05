Вчені пропонують скоротити робочий тиждень до чотирьох днів
Оптимальну кількість робочих днів тижня визначили британські науковці. Їх – 4.
Якщо запровадити саме такий графік, то це підвищить продуктивність, прибуток і навіть позитивно вплине на екологію, – вважають дослідники. А ще поліпшить фізичне і психічне здоров’я працівників.
Читайте: 4-денний робочий тиждень: експерти у Давосі запропонували світу експеримент
Ситуацію аналізували на базі двох з половиною сотень великих компаній. Частина з них уже експериментально запровадила 4-денний робочий день. У 64% це підвищило прибутки. 78% опитаних працівників повідомили, що почуваються щасливішими.
Цікаво, що 40% працівників додатковий вихідний присвячують вдосконаленню професійних навичок. 25% – займаються волонтерством.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні ввели неповний робочий день для батьків зі збереженням зарплати.