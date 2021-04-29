Вчені розробили корм для котів, який зменшує ризики алергії у їхніх власників

Коти – одні з найулюбленіших домашніх тварин. Проте багатьом людям, які мають алергію на котів, близьке спілкування з ними обмежене. На допомогу вирішення проблеми приходять інновації.

Наші вчені довго шукали способи, щоб зменшити кількість алергенів, що містяться на шерсті кота, і їх пошуки не були марними. Інновації є основою компанії Nestle, і ми пишаємося тим, що завдяки науковому відкриттю маємо змогу задовольнити споживачів, – розповідає Алессандро Дзанеллі, генеральний директор компанії Nestle в Україні та Молдові.

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Розробники підкреслюють, що раціон безпечний для котів, знижує кількість алергену, тож здатен в значній мірі покращити життя людей з чутливістю. І хоча інші методи боротьби з алергією він не замінює, але знижує кількість алергенів.

Науковці компанії стверджують, що алерген виробляється у котів незалежно від їхньої породи – пухнасті вони, чи зовсім безшерсті.

Котам ввели вакцину від Covid-19

Молекулярні біологи адаптували вакцину від Covid-19 нового типу, щоб нею можна було прищеплювати котів та інших тварин, що потенційно можуть інфікуватися коронавірусом. Науковці ввели перші дози вакцини котам.

Коронавірус нового типу (SARS-CoV-2) може заражати не лише людину, але й інших ссавців. Це макаки резуси, норки, коти та тхори. Інфекція діє на цих тварин майже так само, як і на людину.

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