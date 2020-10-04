Вчитель в погонах. Як викладач захисту вітчизни із Бердянська пішов у морпіхи

Викладач захисту вітчизни із Бердянська Олександр вже п’ять років боронить підступи до Маріуполя.

Він служив у радянській, потім в українській армії, майже 20 років тому звільнився в запас. Але на пенсії пробув рівно два дні. Олександр згадує, як йому подзвонили з військкомату і запропонували роботу військового керівника в центрі професіонально-технічної освіти.

Читайте: Припинити агресію і визнати право України на суверенітет: посольство США звернулося до РФ

Усе змінилося з початком Російсько-української війни, – згадує Олександр Григорович.

Учні запитували, що відбувається на Донбасі. А він не знав, що відповісти. Рішення піти на фронт ухвалив моментально, хоч і директор навчального закладу відмовляв.

Олександр був на гарячих позиціях у Павлополі. Він був дуже вражений, коли дізнався, що за своїм викладачем до його підрозділу морської піхоти прийшли одразу 30 його учнів.

Один з найстрашніших днів у своєму житті пережив три з половиною роки тому, коли дізнався, що загинув його учень. Олександр Григорович досі не може спокійно говорити про цю трагедію.

6 жовтня виповниться 40 років, як Олександр Григорович носить погони. За роки служби і викладання він виховав 3 тис. учнів і 5 тис. солдат і матросів.

Відсторонення Фокіна від переговорів по Донбасу

Вітольда Фокіна звільнили від виконання обов’язків першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.