Вчитель з Одеси записав онлайн-курс з фізики. У нього 220 тис. підписників

Від елементарних часток до Всесвіту: в Одесі живе найвідоміший викладач фізики Павло Віктор. А унікальність його в тому, що він блогр і вже 5 років онлайн навчає учнів зі всього світу точній науці за допомогою вебкамери та YouTube. Наразі кількість переглядів перевищила 10 мільйонів.

Ідея викладати фізику онлайн, виникла в адміністрації ліцею під час чергового карантину. Але ані керівництво закладу, ані сам Павло не очікували такої кількості глядачів.

Учні люблять учителя за його просту манеру викладу та бажання зацікавити аудиторію.

Онлайн-уроки одеського фізика відвідують учні не тільки з України, але й з Прибалтики, Німеччини і навіть США. Користувачі просять додати до відео англійські субтитри, проте на це викладачу бракує часу. Наступного року він планує завершити весь шкільний курс фізики онлайн.

Дивіться: Англійська, гімнастика і розмовний клуб: життя пенсіонерів в Естонії

До слова, онлайн-освіта вже давно у фаворі серед тих, хто тягнеться до нових наук. Адже так можна пройти безкоштовні курси від найкращих професорів США чи Британії, які навчать програмуванню, алгоритмам чи вмінню бути щасливими.

Опубліковано Лютий, 08 в 10:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.