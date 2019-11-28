Вдерлись озброєні люди! PULP MILL PRINT просить захисту президента

Під прицілом правоохоронців опинилося одне з найбільших українських поліграфічних підприємств у Києві. 50 озброєних силовиків днями увірвалися на виробництво. Керівництво компанії скаржиться на порушення законодавства і називає такі дії спробою рейдерського захоплення. І закликає президента захистити чесний бізнес від тиску правоохоронців.

Правоохоронці увірвались до приміщень українського поліграфічного підприємства, одного з найбільших у Європі, що спеціалізується на виробництві картонного пакування та друку газет, журналів, рекламної поліграфії, етикеток. Компанія несподівано опиняється під прицілом силовиків.

Правоохоронці аргументували вторгнення законною перевіркою за дозволом суду, з метою інвентаризації техніки та робочих цехів. До проведеного тиждень тому аукціону, приміщення друкарні належали ліквідованому підприємству БЛІЦ-ІНФОРМ – нині де-факто у власності PULP MILL PRINT.

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Слідчі та спецпідрозділи, ГПУ, СБУ, поліції за словами працівників комплексу, поклали найману охорону на землю та зайшли до адміністративної будівлі виробництва. Адвокат компанії одразу помітив низку правопорушень у діях силовиків. Від неприйнятного ставлення до охоронців, до рішення суду, складеного з помилками. Площа приміщень колишнього БЛІЦ-ІНФОРМУ – 70- тис. квадратних метрів, 38 тис. з них у PULP MILL PRINT, решту орендують понад сотня невеликих компаній. І всі за однією адресою. А до кого саме претензії – суд не уточнив.

Але правоохоронці не обшукали жодного іншого приміщення, окрім поліграфічного комплексу, тож його власники кажуть, це ще одне підтвердження, що обшуки – це спроба рейдерського захоплення їхнього підприємства. Мовляв, хтось із забудовників прагне звести тут житловий комплекс. Керівництво друкарні наголошує – вони працюють легально, сплачують усі податки, нараховують людям білу зарплату. І не розуміють, чому силовики підставляють президента, який обіцяє захищати бізнес та інвестиції.

Факти звернулися до Генпрокуратури, Нацполіції та СБУ, аби ті пояснили, що шукали на друкарні і які претензії до PULP MILL PRINT, але за два дні жодної відповіді не отримали.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Дніпропетровщині затримали рейдерів, які тероризували два райони.

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