Вдосконалена програма іспиту: яким буде цьогорічний мультитест для абітурієнтів

Українські випускники вже другий рік поспіль вступатимуть до вишів, складаючи мультипредметний тест. Під час великої війни його запровадили як вимушену альтернативу ЗНО. Цьогоріч організатори вдосконали програму іспиту – зокрема, абітурієнти зможуть самостійно обрати собі третій предмет. Обов’язковими залишаються тільки українська мова та математика.

Ще одна новація – можливість вступити на будь-яку спеціальність, назалежно від того, які дисципліни ви складали. Щоправда, під час прийому ЗВО надаватимуть перевагу профільним предметам до кожної спеціальності.

Так, за вступу на економічний напрям найбільше значення матиме результат із математики, а на медичний факультет – з біології.

В Українському центрі оцінювання якості освіти пояснюють: через війну мультипредметний тест замість ЗНО – це вимушений крок. На першому місці – безпека учасників та екзаменаторів. А тому поки що неможливо проводити окремі сесії на всі предмети.

У відомстві очікують цього року отримати понад 200 тис. заявок від абітурієнтів. Приблизно 10% із них писатимуть іспит за кордоном. Реєстрація триватиме до 4 травня, тож іще є час визначитися та подати заяву.

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