Вдвічі дешевші і кращі за іноземні: Оберіг та інші розробки Хмельницького радіозаводу

Бортова радіолокаційна станція, система заглушень радіоліній, літакові відповідачі, радари і надсучасний комплекс Оберіг – все це винаходи Хмельницького радіотехнічного заводу.

Уже кілька років підприємство входить до складу Укроборонпрому України і без його електричних плат не підніметься у повітря жоден літак, і навіть зенітки для піхоти уже оснащені пристроями з Новатора.

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На підприємстві не вихваляються своїми потужностями. Але з впевненістю кажуть – українську армію вчасно забезпечують сучасними радіолокаційними системи. А ще комплексами заглушення – які рятують мінерів, бо його дія нейтралізує усі вибухові пристрої майже на півкілометра.

Важка жовта коробка, начинена електронікою – це потужна система заглушення. В американців така коштує щонайменше 200 тисяч доларів. На Хмельницькому радіотехнічному заводі навчилися виготовляти вполовину дешевше, причому технічні характеристики – удвічі кращі.

Цю систему назвали Оберегом – вона може врятувати від вибухів радіокерованим пристроєм, наприклад, військову колону. Основа оберегу – маленька плата, без неї не запрацює жоден літак, БТР і навіть пульт до телевізора.

Над виготовленням таких деталей на Хмельницьому заводі працюють 1,5 тисячі людей. Загалом тут роблять 10 видів плат. Аби запустити у виробництво одну партію, відбувається понад 200 процесів.

На радіозаводі, як на ювелірному – все має бути бездоганно. Несправність у таких деталях – не припустима. Навіть найменша неточність може коштувати людського життя. Ці плати використовують для авіації, кораблів, танків і протизенітних установок.

Деякі деталі – майже мікроскопічні, вони виявлять небезпеку у повітрі і попереджають пілотів про грозові хмари чи ворога.

Із 1960-х років завод виготовляв радіолокаційне та радіонавігаційне обладнання для авіації. Вісім років тому перейшов до складу Укроборонпрому і працює на армію.

Про усі потужності і можливості на підприємстві не кажуть – державна таємниця. Але запевняють – роблять усе дуже якісно. Хмельницький радіотехнічний – єдиний в Україні, який покриває плати золотом, щоб вони не окислювались і не перегоряли.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра економіки Айвараса Абромавічуса членом наглядової ради Укроборонпрому.

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