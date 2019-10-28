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Вечеря з устрицями за мішок сміття. У Дніпрі пройшла акція з прибирання 13 парків

Повечеряти устрицями, потренуватися у спортзалі або ж отримати безкоштовний урок англійської за мішок зі сміттям. До акції Чистодяка у Дніпрі долучилися сотні людей.

Кістяки тварин, безліч пластику й макулатури взялися прибрати у Дніпрі сотні охочих. Одягнувши рукавички і взявши мішки, городяни рушили в улюблені парки для прибирання.

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Акція Чистодяка розпочалася одночасно на 13 локаціях міста. Натхненниками дніпровських активістів стали фіни. У цій країні ідеальну чистоту допомагають підтримати підприємці. Вони надають бонуси людям, які чистять парки від непотребу.

Один мішок зі сміттям оцінюють в одну фішку-дяку. Її можна обміняти на безкоштовну стоматологічну процедуру, тренування в спортзалі, урок англійської, вечерю чи похід до кав’ярні. Чим більше фішок – то більший вибір. До акції приєдналися близько 20 бізнесменів.

За три години сотні городян зібрали майже тисячу мішків сміття. Наступного разу, сподіваються, що кількість охочих зробити рідне місто чистішим зросте в рази.

Нагадаємо, на Одещині близько сотні рибалок влаштували генеральне прибирання на березі Дністра.

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