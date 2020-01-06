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Вечерю починають з молитви: традиції та як готуються до Святвечора

Святий вечір – одне з найважливіших християнських свят. Українці сідають за святкову різдвяну вечерю. Вона урочиста, збирає за одним столом усю родину. У цей день, за традицією, українці намагаються нічого не їсти, аж поки на небі не засяє перша зірка.

Магія Різдвяного надвечір’я особливо відчувається на Закарпатті. Тут кожна родина береже традиції Святого вечора. До нього ретельно готуються. Під вечір із сокирою обходять дерева у саду.

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Перед Вечерею напувають і ситно годують всю худобу.

Вечерю починають з молитви. Після неї кожен їсть часник із медом, щоб бути здоровим і радісним. На стіл ставлять порожню тарілку та келих з вином  для душ померлих родичів. Їжу не прибирають до ранку. Святвечір не має обов’язкових правил або заборон, каже сільський священник. Головне  не грішити і духовно підготуватися до свята.

Більше про традиції святкування на Закарпатті – у сюжеті Світлани Ковбиці.

Раніше Володимир Зеленський привітав з прийдешнім Різдвом і нагадав, що відома різдвяна пісня Щедрик – це надбання українського народу.

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