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Ведення бою на вулиці та штурм будівель: МВС провели навчання на випадок війни

Наталія Кулик Журналістка Факти ICTV

Вчора, 4 лютого, підрозділи МВС провели тактико-спеціальні навчання у Прип’яті Київської області. Передусім до них були залучені поліцейські, рятувальники та найгвардійці.

Відпрацьовували ведення повітряної розвідки, роботу снайперів, ведення бою на вулиці, штурмували будівлю та знищували ворога.

За словами голови МВС Дениса Монастирського головною метою навчань було підготуватися до виникнення кризових ситуацій. А тому важливо відпрацювати ведення бою у місті.

– Спроби дестабілізації ситуації в Україні можуть продовжуватись. Правоохоронні органи, збройні сили готові до будь-яких ситуацій. Але ми працюємо тут аби побачити якісь недоліки та виправити їх, – наголосив Монастирський.

У МВС кажуть, сценарії, які відпрацьовували – узагальнені з усіх, які траплялися за 8 років російсько-української війни.

Бійці не раз удосконалювали ці навички на полігонах, але Прип’ять – ідеальне місце, аби відтворити реальні умови міста. Навчання там відбулися в місцях з безпечним радіаційним фоном.

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