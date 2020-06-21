Ведучі ICTV до Дня батька поділилися секретами виховання дітей

21 червня святкують День батька – це сімейне свято, у США, Німеччині і низці європейських країн, почали відзначати близько 100 років тому. Вважається, що його ініціатором була американка Сонора Смарт, яка вирішила таким чином висловити вдячність своєму самотньому батькові, який одинаком виховав своїх дітей.

Україна відзначає цей день вдруге. Вважається, що свято сприятиме підвищенню статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.

Англійське прислів’я каже: Як не виховуй дітей, вони все одно будуть схожі на тебе. Так вважає і Андрій Ковальський – ведучий програми Факти. Спорт. Андрій – тато двох малят, яким намагається присвятити кожну вільну хвилинку. Він вірить, що дітей можна навчити лише власним прикладом. Адже вони – це дзеркальне відображення батьків і стосунків у родині.

Хороший батько – взірець, наставник і авторитет для дитини. Однак ніхто не вчить нас бути батьками. Та й навчитися цьому неможливо, – вважає актор Дизель-шоу Олександр Бережок. Він має двох маленьких синів, і за роки батьківства переконався, що у вихованні немає рецепту – тут усе дуже індивідуально.

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Для ведучої Фактів Оксани Гутцайт тато став прикладом чоловічого ідеалу. Він навчив її обирати чоловіка. Ведуча переконана, що головне завдання батьків – любити дитину, бути для неї підтримкою і найближчим другом.

Ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як має двох синів і доньку. Каже, що головне правило у спілкуванні – ставитися до дітей як до повноцінних дорослих особистостей, враховувати їхні думки та побажання. Вадим змалечку вчить дітей брати на себе відповідальність за рішення, які вони самі ухвалюють.

Батько – важлива людина в житті кожного. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про рівні можливості матері та батька у догляді за дитиною. У Європі це звична практика, тож тепер і українські татусі зможуть взяти батьківську декретну відпустку.

Що за свято

Ідея святкування в Україні оформилась у 2006 році, коли з’явилась громадська ініціатива від Міжнародного центру батьківства. Мовляв День матері є, а іншої половинки немає.

У 2018 році уряд офіційно затвердив свято. У розпорядженні Кабміну цей день описали, як можливість підвищити статус чоловіка у вихованні дітей. Це святкування має зміцнити українські родини.

День батька – новий дудл від компанії Google. Це свято щорічно відзначають у третю неділю червня. У 2020 році воно припадає на 21 число.

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