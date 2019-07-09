Велика Британія не пустила на конференцію з питань свободи преси RT і Спутник

Британія не пустила до себе на конференцію з питань свободи преси російських пропагандистів.

У Міністерстві закордонних справ Сполученого королівства пояснили – фінансованим Кремлем телеканалам Russia Today і Спутник відмовили в акредитації через їхню активну роль у поширенні дезінформації.

Читайте: Скандальний телеміст: Нацрада перевірить телеканал NewsОne

Російське посольство з реакцією не забарилося – назвало ситуацію прямою дискримінацією телеканалів із політичних мотивів. Тим часом представників інших російських видань на конференцію допустили. Дводенний форум, на який з’їдуться журналісти з усього світу, відкриється в Лондоні вже завтра.

Нагадаємо, російські журналісти з пропагандистських ЗМІ чатують на українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи під парканами та кущами.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.