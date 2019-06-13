Велика ватра, сир і розваги – як на Закарпатті вівчарів на полонини проводжали

На Закарпатті урочисто відправили вівчарів з отарами овець у гори. Це давня місцева традиція. Так люди бажають чабанам удачі, адже випасати тварин вони будуть аж до середини осені. Під час свята палили ватру, а вівчарі готували сир та вурду і пригощали цією білосніжною й корисною смакотою усіх, хто прийшов їм побажати щасливої дороги у гори.

Традиційно закарпатських вівчарів провели на полонини гучним святом. Мігруючи гірськими вершинами, вівчарі житимуть і доглядатимуть за вівцями аж до перших заморозків.

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Доять овець тричі на день. Молоко одразу ж переробляють на вурду – напій із сироватки, та сир, який цінують за екологічність, поживність і чудовий смак.

За догляд однієї вівці впродовж сезону вівчарі отримують від селян по 350 гривень. Тож це заняття більше для душі, аніж для гаманця. Власники овець вівчарів цінують, тож будуть по черзі навідуватися до них із гостинцями.

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