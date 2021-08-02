Венеціанський кінофестиваль 2021: про що кінострічка Олега Сенцова Носоріг

Три українські фільми потрапили до конкурсної програми Венеціанського кінофестивалю 2021. Це картини Валентина Васяновича, Петера Керекеша й Олега Сенцова. Захід відбудеться в Італії на початку вересня.

Варто зазначити, що фільм Олега Сенцова Носоріг журі відібрало ще на стадії монтажу. Події стрічки розгортаються в 90-ті роки в Україні. Головний герой, бандит на прізвисько Носоріг, потрапляє в кримінальний світ і починає свій кривавий шлях.

Бюджет стрічки 50 млн грн. Її створення фінансово підтримали різні державні установи – український Держкіно, кінофонд Ради Європи, Польський кіноінститут та Німецький кінофонд.

В інтерв’ю Фактам Олег Сенцов розповів, що прототипом головного героя став його кримський товариш, який пройшов сутички 90-их. Тому кіно вийшло про поганих хлопців із антигероями.

На головну роль режисер запросив непрофесійного актора, активіста Сергія Філімонова.

Цікаво, що фільм Носоріг Олег Сенцов задумав знімати ще в 2013 році, проте тоді реалізувати ідею не вийшло через анексію Криму.

– Це кіно про поганих хлопців. Є такі форми сценаріїв, де до антигероя вмикаєш емпатію, бо розумієш, що його таким зробило життя. Ти чомусь вчишся, коли дивишся на антиприклад. Якщо глядач після фільму ніяк не змінився, нічого нового не виніс, то ця стрічка порожня. Я б хотів, щоб це кіно щось змінювало, – сказав Олег.

Сенцов наголосив, що все його життя – соціально-політична драма, тому він не збирається поки що знімати фільм на цю тему. Режисер зазначив, що це його життя та всі події ще досить болючі.

– Знімати про це я не можу, для мене це занадто гостра та болюча тема. Може колись, коли це все закінчиться перемогою, пройде достатня кількість років, тоді я зможу про це знімати або писати. Зараз не можу. Краще якісь інші теми, які мене турбують, насамперед, як режисера, – сказав Сенцов.

Фото: Олег Сенцов

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.