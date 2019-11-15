Венеція пішла під воду: у місті оголосили надзвичайний стан

У Венеції 80% території опинилося під водою. У місті оголосили надзвичайний стан.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав стихійне лихо ударом по серцю країни.

Висока вода, що досягла рівня 1 метра 87 сантиметрів, пошкодила базиліку Святого Марка та завдала Венеції мільйонних збитків.

Дивіться: Повінь у Венеції 2019 стала найбільшою за 50 років: як виглядає місто

На першому етапі ліквідації наслідків негоди уряд виділить €20 млн на потреби міста і підтримку населення. Зокрема постраждалим приватним особам виплатять €5 тис., підприємцям і магазинам – €20 тис.

Нагадаємо, станом на ранок 13 листопада рівень води у Венеції становив 144 см.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.