Верховна Рада відкрила десяту сесію – теми засідання

Сьогодні народні депутати урочисто відкрили десяту сесію. Спікер Андрій Парубій наголосив, що треба буде ухвалити багато важливих законів і застеріг обранців від політичної агітації – каже, що вже на погоджувальній раді деякі виступи нагадували передвиборчу кампанію.

До Ради також звернувся прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він переконаний: парламент разом з урядом у 2019 має зосередитися навколо питань безпеки і оборони, зростання національної економіки та продовження децентралізації.

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Але закликів прем’єра та спікера народні обранці схоже що не почули. І у перший день нової сесії маємо вже перше блокування центральної трибуни. Навіть план роботи на цей тиждень проголосувати не змогли.

Тож керівники фракцій та груп свої виступи проводили з місця. В Опоблоці наполягають, аби більшість почула і внесла їхні законопроекти до порядку денного. Також опозиціонери категорично проти змін до основного закону, і знову заговорили про позаблоковий статус України.

А лідерка Батьківщини сьогодні у парламенті підписала Декларацію на захист свободи слова. Юлія Тимошенко зробила це разом із керівником Національної спілки журналістів України. Вона переконана – справжня свобода слова просто необхідна нашій державі.

До слова, Факти ICTV розповідали про підсумки роботи Верховної Ради у 2018 році.

Опубліковано Лютий, 05 в 19:43



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