Верховний суд визнав незаконним виселення людей з київського гуртожитку

Справедливість вдається відновити. Ще на початку листопада до помешкань людей увірвались кілька десятків молодиків спортивної статури та намагались виставити за двері столичного гуртожитку на вулиці Польовій. Їх силоміць викидали з кімнат, трощили меблі, виламували двері і пускали сльозогінний газ.

Хоча судова тяганина ще тривала. Мовляв будинок, що перебуває у приватній власності компанії Київміськбуд 2 в аварійному стані. Людям запропонували переїхати. Але нові умови виявились врази гіршими. Згодом почалась судова тяганина і ось на початку грудня Верховний суд визнав виселення мешканців незаконним.

Через місяць, зневірені люди отримали перемогу – Верховний суд визнав таке виселення незаконним. Щоправда, поки йдеться про одну кімнату. Але тепер всі понад тридцять сімей цього гуртожитку сподіваються відстояти своє право на житло.

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Та поки життя тут назвати радісним важко. Перед входом до будівлі стоїть дошка. На ній люди щодня записують , скільки вони вже живуть без газу та світла. Зі зручностей тут лише холодна вода.

Будинок заселений лише на третину. Та, й попри це, тут мешкає майже сотня людей, 20 з яких діти. Без централізованого опалення мешканці залишились ще минулої зими.

Боротьба за життя у гідних умовах триває. Аби домогтися справедливості, та врешті, отримати право приватизувати свої квадратні метри мешканці звернулись по допомогу до народних депутатів.

Хоч говорити про приватизацію ще зарано, люди сподіваються, новий рік зустрінуть в забутому уже комфорті.

Факти ICTV раніше писали про те, як живуть мешканці столичного гуртожитку.

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