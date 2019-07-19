Вертоліт та надзвичайники. В Іспанії знайшли загубленого туриста у борделі

Цілу рятувальну операцію організували на одному з курортів Іспанії. На пляжі зник білоруський відпочивальник.

Друзі подумали – чоловік пішов купатися і потонув. Повідомили у поліцію. Ті підняли на ноги надзвичайників – прочісували пляж, направили навіть гелікоптер.

Дивіться: Фінський винахідник і відомий актор Вілле Хаапасало пропливли 90 км морем у ванні

Зрештою туриста знайшли цілого й неушкодженого у місцевому борделі. Він сам повернувся після відвідин закладу.

До слова, у США чоловік виграв у лотерею $344 млн: цифри взяв із печива з віщуванням.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.