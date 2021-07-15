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Софія Зінов'єва |

Весілля чемпіона України з вільної боротьби – подробиці стрілянини під Одесою

Чоловіка, який з автомата відкрив стрілянину під Одесою у селі Фонтанка затримала поліція. Як з’ясувалося, таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля чемпіона України з вільної боротьби, 24-річного Магомеда Закарієва.

Кортеж зупинився просто серед дороги, один з молодиків дістав автомат і почав стріляти в повітря.  Потім іномарки дрифтували, нехтуючи правилами дорожнього руху, а поліція оголосила операцію перехоплення. 

Спецпризначенці затримали правопорушників в ресторані Море, де проходило гуляння. 

Стрільцю загрожує до 7 років, ним виявився один з гостей на ім’я Кирило Крамаренко, він – громадянин України. Чоловік розповів, що дуже радів за свого товарища і на радостях вирішив постріляти у повітря.

Після школи він став членом ісламського етнічного співтовариства і прийняв мусульманство. В мережі з’явився відео-запис, де чоловік називає себе Кирилом Крамаренком і просить вибачення за скоєне.

Його товарищем, який одружувався, виявився не аби хто, а чемпіон України з вільної боротьби  24-річний Магомед Закарієв.

У закладі, де святкували весілля, розповіли, що представники чеченської діаспори вели себе пристойно, а і на столах не було навіть алкоголю.

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Про те що невідомі на автомобілі стріляли в повітря поліцейським стало відомо з інтернету. 

У  міграційній службі перевіряють, чи легально гості гучного весілля перебувають в Україні. 

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на весіллі, крім представників діаспори було декілька громадян Російської Федерації, які мали посвідку на тимчасове проживання.

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