Весілля чемпіона України з вільної боротьби – подробиці стрілянини під Одесою
Чоловіка, який з автомата відкрив стрілянину під Одесою у селі Фонтанка затримала поліція. Як з’ясувалося, таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля чемпіона України з вільної боротьби, 24-річного Магомеда Закарієва.
Кортеж зупинився просто серед дороги, один з молодиків дістав автомат і почав стріляти в повітря. Потім іномарки дрифтували, нехтуючи правилами дорожнього руху, а поліція оголосила операцію перехоплення.
Спецпризначенці затримали правопорушників в ресторані Море, де проходило гуляння.
Стрільцю загрожує до 7 років, ним виявився один з гостей на ім’я Кирило Крамаренко, він – громадянин України. Чоловік розповів, що дуже радів за свого товарища і на радостях вирішив постріляти у повітря.
Після школи він став членом ісламського етнічного співтовариства і прийняв мусульманство. В мережі з’явився відео-запис, де чоловік називає себе Кирилом Крамаренком і просить вибачення за скоєне.
Його товарищем, який одружувався, виявився не аби хто, а чемпіон України з вільної боротьби 24-річний Магомед Закарієв.
У закладі, де святкували весілля, розповіли, що представники чеченської діаспори вели себе пристойно, а і на столах не було навіть алкоголю.
Про те що невідомі на автомобілі стріляли в повітря поліцейським стало відомо з інтернету.
У міграційній службі перевіряють, чи легально гості гучного весілля перебувають в Україні.
Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що на весіллі, крім представників діаспори було декілька громадян Російської Федерації, які мали посвідку на тимчасове проживання.