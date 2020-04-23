Весілля під час пандемії. Як одружитися, відгуляти вечірку і не порушити карантин

Карантин коханню не завада. Попри епідемію, РАЦСи приймають заяви, і проводять церемонії. Звичайно не велелюдні, доведеться утриматися від гуляння. Застілля, тамада, салюти й танці – все це зараз недоступно. Проте, для тих, чия душа бажає свята, перешкод немає.

Історія двох пар. Одні відсвяткували он-лайн весілля у Львові, інші тільки готуються до шлюбу.

Наречені у масках та рукавичках, а у залі немає гостей. Такі вимоги до весілля під час епідемії. Однак, гуляння у Інни та Ігоря сьогодні буде. І карантинних умов вони не порушать. Святкували он-лайн, гостей у них 70, зіркові ведучі та концерт он-лайн.

Молодята у ресторані самі, для них накрили стіл, а страви розіслали і гостям. Трансляцію спостерігають на великому екрані.

Дмитро і Дарина. У столичних РАЦСах обіцяють – попри епідемію, свята жодній парі не зіпсуть. Вони вирішили відкласти гуляння. Ресторан і церковний шлюб буде влітку. Адже навіть до розпису у час карантину самотужки підготуватися – ще той челендж.

Невелика домашня вечірка онлайн із їжею замовленою в інтернеті. Цікаво, що масово українські молодята від розпису під час карантину не відмовлялися. Наприклад у столиці із 930 запланованих на квітень шлюбів, відклали лише 150. Вже приймають заяви на травень. Зробити це можна лише онлайн.

Факти ICTV раніше писали про те, що пара одружилася у відеочаті Zoom через коронавірус.

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