Весняні канікули в Україні: куди піти з дитиною та ціни гуртків

У школярів розпочався тиждень канікул. У батьків традиційні турботи – як з користю діти можуть провести вільний час.

Діти можуть інтерактивно познайомитися з хімічними та фізичними якостями, сходити на майстер-класи. За 480 гривень за день разом із харчуванням можна випробувати розробки Да Вінчі, власноруч добути пару, на відстані руки побачити смерч чи дізнатися корисну для життя інформацію.

Табори з робототехніки на піку популярності під час канікул. До 18-ї тут друкують деталі на 3D принтері, моделюють роботів, а потім їх збирають.

В обласному Палаці дитячої та юнацької творчості Ужгорода на канікулах спеціально організовують різноманітні майстер-класи. Для будь-якого віку. Заняття тривають по півтори години. Вони безкоштовні. Дітям треба мати з собою лише матеріали.

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Психологи радять батькам знайти час, аби більше спілкуватися із дітьми: разом почитати, подивитися фільм чи прогулятися на свіжому повітрі.

До слова, 18-річна студентка з Дніпра вирощує вдома бактерії та клонує ДНК.

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