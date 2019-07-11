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Вести діалог з Росією потрібно із позиції сили – Міноборони Німеччини

Діалог з Росією вести потрібно, але з позиції сили. Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон Ляєн. Напередодні вона виступала перед депутатами Європарламенту як кандидатка на посаду очільниці Єврокомісії.

Кремль не пробачає слабкості, – заявила фон Ляєн.

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Вона зазначила, що Росія залишається сусідкою Європи, але наголосила – дії Кремля стосовно України суперечать міжнародному праву.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні Ради НАТО-Росія питання пов’язані з Україною були першим пунктом.

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