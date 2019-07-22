Від 4 до 5 тис. за порцію. В Україні запрацювала перша зміїна ферма

Поблизу Львова у селі Солонка запрацювала перша в Україні зміїна ферма. Там оселилось понад півсотні неотруйних плазунів. Їх вирощують у спеціальних вольєрах, аби за кілька років продати дорогий і вишуканий делікатес, яким і є зміїне м’ясо. Коштує незвична страва від 4 до 5 тис. гривень за порцію. З однієї змії можна приготувати трапезу на трьох осіб. Власники ферми уже мають замовлення від кращих ресторацій України.

Подружжя Юськевичів першими в Україні наважилися розводити їстівних змій. У вольєрі близько 70 вужів і полозів. На екзотичний бізнес Ірину надихнули подорожі до Азії. Там вона вперше скуштувала зміїне м’ясо й дізналася про його користь.

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Зміїне м’ясо багате на білки й амінокислоти, проте має невисокий вміст холестерину та малокалорійне. Допомагає у разі хвороб кровотворення і добре впливає на серцево-судинну систему.

Фермери вже мають перші замовлення на зміїне м’ясо. Однак, поголів’я лише нарощують і з нетерпінням чекають на маленьких плазунів. Продаватимуть змій лиш, коли ті виростуть понад метр завдовжки. А це буде за 3-4 роки. Тож зміючок наразі відгодовують.

Харчуються плазуни кілька разів на тиждень. У раціоні: риба, перепелині яйця, молоко.

Живуть плазуни у добре захищеному вольєрі, адже спокій і безпека сусідів для підприємців – понад усе.

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