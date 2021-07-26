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Валентина Летяк |

Від Британії до Китаю: планету накрили потужні повені

Потужні зливи затопили Лондон. У деяких районах вода залила приміщення на першому поверсі, частково під водою опинилися кілька важливих автомагістралей, через підтоплення закрили дев’ять станцій метро британської столиці. У Бельгії у місті Дінан потік води підхоплював автомобілі та ніс їх уздовж вулиць.

Найгірша зараз ситуація на Південному Сході. В Індії жертвами повеней стали вже 160 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти. Найближчими днями тут прогнозують нові зливи. Тому з деяких регіонів евакуювали вже кілька тисяч людей.

А в китайському місті Чженчжоу вода залила метро. Пасажирів з потягів у тунелі довелося витягати, розрізаючи дахи вагонів. Загалом у місті через повінь загинули 58 людей.

Пішла під воду й частина Туреччини. У східному чорноморському регіоні свої домівки залишили дві сотні людей. Місцева річка після злив вийшла з берегів і затопила районний центр та сільські дороги в провінції АртвІн. Турецька влада запевняє, що на курортах ситуація залишається безпечною.

Експерти наголошують, що повені та зсуви стали інтенсивнішими через зміни клімату.

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