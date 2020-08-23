Від дельтапланів до пасажирських Airbus: як проходить Корольов Авіа Фест у Житомирі

Авіафестиваль Корольов Авіа Фест відбувся в Житомирі. На летовищі зібралися літаки – від найменших дельтапланів до пасажирських Airbus, а в небі глядачі побачили справжні фігури вищого пілотажу від визнаних льотчиків-асів.

Спочатку в небо над Житомиром піднімаються військові вертольоти, а за ними із-за горизонту виходять бойові винищувачі Су-27. Глядачі вражені.

Далі – справжнє шоу від льотчиків-асів. На спортивних літаках найкращі пілоти показують вищий пілотаж. Петлі, напівпетлі та бочки спортивного Як-52 зривають гучні оплески.

Організатори шоу кажуть, тут зібралися люди, закохані в небо і гул двигунів.

День Повітряних Сил Збройних Сил України

В 2020 році День Повітряних Сил Збройних Сил України святкували 2 серпня. До складу Повітряних Сил входять бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та зенітні, ракетні та радіотехнічні війська.

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