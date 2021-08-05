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Людмила Грубник |

Від двох смужок до пологів: у Києві започаткували ведення вагітності одним лікарем

У Київському пологовому будинку №5 започаткували новий проект, що дасть змогу одному лікареві вести жінку протягом усього періоду вагітності.

Тепер вагітній не треба буде бігати від лікаря до лікаря, змінювати медзаклади – від двох смужок на тесті до пологів за нею наглядатиме один фахівець. Він же і допоможе її малюку з’явитися на світ.

Проекту лише два тижні, але уже є черга охочих, адже насамперед це зручно для самих жінок.

Лікарів має вистачити для реалізації проекту, говорять у закладі. Якщо ні, то наберуть нові кадри.

Водночас медики сподіваються, що така новація буде популярною й у інших медзакладах України, адже вона давно  поширена у світі.

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