Від дипломатії до активного стримування: США змінили тактику щодо Росії
Сполучені Штати Америки через можливість вторгнення Росії в Україну перейшли з дипломатії на політику активного стримування.
Про це заявила кореспондент Голосу Америки Юлія Ярмоленко, прокоментувавши Фактам ICTV останні заяви американської сторони.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, говорячи з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим щодо підтримки України з боку Америки, запевнив у готовності Вашингтона координувати з європейськими партнерами майбутні кроки для протистояння російській агресії.
США в якості чіткого сигналу Москві запевнили у продовженні поставок до України додаткового озброєння, привели 8,5 тис. військових до стану підвищеної готовності та пообіцяли зміцнити союзників НАТО в Європі. Ці заходи мають змусити президента РФ Володимира Путіна переглянути ідею про перекидання військ до Білорусі.
– Наша мета полягає у захисті та стримуванні, тому ми йдемо на низку кроків для захисту України, – пояснив представник Держдепу США Нед Прайс.
Більше того, президент США Джо Байден обговорив з європейськими лідерами та генсеком НАТО зміцнення союзників на Східному фланзі країн НАТО. Ще однією темою перемовин була підготовка потужних санкцій проти РФ, якщо Кремль все ж таки зважиться на вторгнення в Україну.
В адміністрації США підтвердили, що Вашингтон може заборонити Росії продавати високотехнологічну продукцію, яка містить напівпровідники. Вважається, що це допоможе позбавити росіян доступу до нових смартфонів та інших технологій.