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Від Хрещення Русі до томосу: як формувалася Українська православна церква

Факт Хрещення зробив Київську Русь однією з наймогутніших держав свого часу. Саме Київ отримав митрополію із рук Константинопольського патріарха. Тобто східне православ’я зародилося та зміцніло на берегах Дніпра. У час, коли про Москву ще ніхто нічого не знав, Київську митрополію визнав світ. І це підтверджують численні написи на стінах древньої Софії.

Головним митрополичим храмом стала Софія Київська. Її зводити почав ще князь Володимир, а завершив князь Ярослав. Упродовж кількох століть саме тут формували церковну політику, аж  доки на Київську митрополію не почала претендувати Москва.

З XIII століття, рятуючись від татаро-монгольських набігів, київські митрополити почали переїздити у Велике князівство Литовське та Московське царство. 1448-го року Московська церква самовільно відділяється від Константинополя. А ще за століття добивається у Вселенського патріарха визнання. За солідну винагороду. Вселенський патріархат, знесилений пануванням Османської імперії, на порушення закрив очі, бо перебував у фінансовій скруті.

ЧитайтеХрещення Русі: історія свята і програма заходів

Хитрощами Москва в XVII столітті  встановила контроль і над київською митрополією. 1686-го року  без відома Константинополя в Софії обрали митрополита київського Гедеона і висвячувати його повезли в Москву. Втримати незалежність київської митрополії намагався гетьман Іван Мазепа. Та програвши війну зі шведами, став запеклим ворогом і російської імперії, і російської церкви.

Рік за роком Москва відбирала дедалі більше прав. І згодом повністю асимілювала українську православну церкву. І відновити її вдалося лише трохи більше півроку тому. Православна церква України нарешті отримала довгоочікуваний томос, який відновив історичну справедливість і визнав право Києва на власну митрополію, отримане ще 988-го року.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Києві проходить хресна хода УПЦ МП.

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