Від хвороби, стресу та для задоволення. Як правильно їсти ягоди

Вони можуть замінити противірусні таблетки, врятувати від депресії. А куштуючи 200 грамів цієї смакоти в день ви зменшите вірогідність серцево-судинних захворювань.

Покупці вибирають ягоди за смаком. А продавчиня Галина за користю – бо знає, кожна ягідка – має свою лікувальну дію.

У Галини найчастіше купують чорницю, 80 гривень за кілограм, і це ліки для усього організму. Ягода корисна для хворих на цукровий діабет другого типу. Опісля чорничного десерту в пацієнтів із зайвою вагою – краще засвоїться інсулін. Натомість від застуди ліпше за будь-які таблетки вилікує смородина. Адже в ста грамах ягід удвічі більше вітаміну С, ніж в одному лимоні. І взагалі лікарі радять їсти всі чорні плоди.

Читайте: Каша та оладка: два варіанти смачного та корисного сніданку

Побільше малини варто їсти людям з хворобами серця та судин. Та, попри користь ягід, пам’ятайте про її гігієну. Найкраще – вимочити плоди у спеціальному розчині. На літр води додаємо 2 чайні ложки солі або соди, засипаємо ягоди і залишаємо хоча б на 20 хвилин. Це щоб зменшити кількість пестицидів у плодах.

Дієтологи радять поєднувати ягоди з жирами, так краще засвоюються вітаміни. Морозиво зі свіжою малиною звісно смачно, але без жодної користі. Краще ці ж ягідки залити йогуртом чи сметаною.

Крім ягід, на ринках активно продають і абрикоси та персики. 2-3 плоди щодня допоможуть схуднути, врятують від зморшок та покращать роботу шлунка.

До слова, сезон чорниць на Волині: чи безпечна та яка від неї користь.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.