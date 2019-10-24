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Факти / Відео / Україна

Від калібру 7.62 до танкових снарядів: “врожай” армійців біля Донецького аеропорту

Музей російських набоїв – так назвали армійці зібраний врожай куль і снарядів на підступах до Донецького аеропорту. Калібри від 7-62 до танкових снарядів сягають 125 міліметрів.

З танка не так давно проросійські бойовики гатили в бік Авдіївки з одного з териконів. А в бік інших позицій на днях прилетіло 4 снаряди від артилерійських самохідних установок. Гатили бойовики з Донецька.

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Схема обстрілу українських позицій великими калібрами проста – спочатку бойовики зав’язують кулеметні дуелі, аби зрозуміти, які вогневі точки зараз робочі, а потім намагаються знищити позиції противника мінометним або артилерійським вогнем.

З боку окупантів гатить російський Утьос, з українського боку його зустрічає кулемет Дегтярьова-Шпагіна. Та попри атаки та обстріли, військові продовжують покращувати тактичне положення та споруджувати потужніші укріплення під наглядом пластикового армійця-манекена, який вже врятував не одне життя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як оборонці Широкиного організували на передовій тренажерний зал.

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