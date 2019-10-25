Від касок 1947 року до тепловізорів: з чим воюють військові на Донбасі

Позиції під Новолуганським другий місяць поспіль не сходять із зведень штабу ООС. Міномети, артилерія – здається противник на північному фронті зосередив основні сили саме там. Якщо мінометні розрахунки засікти та знешкодити можливо, то зловити пересувний міномет в рази складніше.

Боєць Данило який на війні з першої хвилі мобілізації, до бойових дій на своїй ділянці фронту ставиться по-філософськи. Хоча жартома наполеонівських планів не приховує – влаштував би тотальний план зачистки. Каже, що зараз на фронті розробляти такі плани набагато легше, в 2014-му, коли бої були інтенсивніші, все було складніше.

– У мене каска була 1947-го року виготовлення. Я їхав на ротацію у липні 2014-го з б/у німецьким броніком і б/у польською каскою, яку купила мені родина, – пригадує боєць Данило.

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Тепер і бронежилет, і каска, і тепловізори, і прилади нічного бачення. Дезорієнтоване і розграбоване у 2014-му українське військо рік за роком піднімало голову, нарощувало сили, на власних помилках вчилося відбивати атаки. Тепер на передовій – професіонали своєї справи з навичками та досвідом, які швидко підтягують будь-якого новачка.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як оборонці Широкиного організували на передовій тренажерний зал.

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