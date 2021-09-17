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Микола Олефіренко |

Від Києва до Канева за 2,5 години: новий туристичний маршрут на катері Ракета

Швидкісний теплохід Ракета успішно здійснив свій перший одноденний проморейс по Дніпру. Журналісти Фактів ICTV оцінили судно на шляху від Києва до Канева, і поділилися своїми враженнями.

Раніше Ракета була дуже популярним транспортом. Саме ця — приїхала до Києва аж з Миколаєва. Там вона обслуговувала кілька напрямків приватної компанії. Зараз судно тестують на маршруті між столицею і Каневом. За один раз човен може перевезти 75 пасажирів.

Після виходу зі столичного річкового порту ракета розправляє під водою крила і набирає швидкість. При цьому, завдяки особливостям будови — всередині судна зовсім немає розгойдування. На борту себе чудово почувають навіть люди з морською хворобою. Щоб урізноманітнити кілька годин подорожі, на маршруті працює екскурсовод.

Загальна довжина маршруту – 150 км, а середня швидкість – 60 км/год. Подорож не передбачає зупинок.

Вже біля самого Канева судна проходять шлюзи — рівень води спускається на понад 11 метрів. І після заходу в порт міста — починається туристичний маршрут.

Головна локація — Чернеча гора — могила Кобзаря. За словами представників міськради Канева, туристів тут дуже мало. Саме тому покладають великі надії на відновлення руху Ракет.

– Я вважаю, що цей проморейс – новий крок до відродження туризму в Каневі. Поступово будемо рухатися до розвитку туризму в місті, – поділився своєю думкою мер Канева Ігор Ренькас.

Поки головною проблемою маршруту залишається рентабельність. Собівартість перевезення одного пасажира — до 1,5 тис. грн — це паливо, обслуговування, зарплатня екіпажу, проходження шлюзу. Щоб хоч частково компенсувати вартість туру, організатори проекту планують залучати інвесторів.

– Бізнес отримує умови від держави. Інвестує в будівництво, придбання флоту. Має можливість пропонувати посильну плату за перевезення для населення. І тоді це працює, – розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

Зараз в планах уряду — запуск ще одного водного туру — вже в Чорнобиль. Головна мета — з’ясувати, чи цікаво населенню таким чином подорожувати країною. І якщо статистика буде позитивною, це може стати першим кроком в організації подібних водних маршрутів вже для регулярних громадських перевезень по Дніпру.

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